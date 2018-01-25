Дирижеру 65 лет.

24 января всемирно известному дирижеру Юрию Башмету исполнилось 65 лет. С юбилеем артиста поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

В ноябре 2017 года народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Всероссийского юношеского симфонического оркестра посетил Екатеринбург. Он высоко оценил развитие классического музыкального искусства на Среднем Урале.

Стоит отметить, что при поддержке Башмета в Свердловской области уже 5 лет работает региональный центр для музыкально одаренных детей и молодежи. Там дирижер устраивает прослушивания, по итогам которых самые яркие музыканты могут войти в состав его оркестра.

Юрий Башмет родился в 1953 году в Ростове-на-Дону. В 1976 году окончил Московскую консерваторию, а в 1985-м начал дирижерскую деятельность.