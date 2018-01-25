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Сэр Элтон Джон уйдет со сцены с огонькомСегодня в 10:17

Чтобы заняться сыновьями.

70-летний британский певец Элтон Джон намерен прекратить гастрольную деятельность в 2021 году. Перед этим певца ждет трехлетнее прощальное мировое турне, которое начнется в сентябре 2018 года, передает "Уралинформбюро".

По словам артиста, он покидает большую сцену, не из-за состояния здоровья, а потому что хочет больше времени проводить с семьей: супругом Дэвидом Фернишем и сыновьями Илией и Захарией.

"Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас - это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой", - цитирует певца Sky News.

Прощальный тур станет отличной возможностью "сказать спасибо всем поклонникам по всему миру", уверен Элтон Джон.

"У меня был хороший забег. Я хочу уйти с огоньком", - говорит он.

Впервые Элтон Джон отправился на гастроли в 17 лет. За свою более чем полувековую карьеру он записал 30 студийных альбомов, разошедшихся по миру более чем 300-миллионным тиражом.Он обладатель пяти статуэток Grammy и "Оскара" за песню к анимационному фильму "Король Лев".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ха, знаем мы их таких Сегодня в 11:47

Он ещё лет 10 будет так "уходить", при этом давая прощальные гастроли по всему миру.


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