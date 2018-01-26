В одной из больниц Санкт-Петербурга.

Утром 25 января 2018 года в одной из больниц Санкт-Петербурга ушла из жизни российская актриса и певица Людмила Сенчина. На момент смерти ей было 67 лет, передает "Уралинформбюро".

Причиной кончины артистки стала тяжелая болезнь, с которой Людмила Сенчина боролась последние полтора года, рассказал "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.

Широкую известность выпускнице Музыкального училища имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории принесло исполнение песни "Золушка" в новогодней программе "Голубой огонек". В ее репертуаре были такие полюбившиеся слушателям композиции, как "Лесной олень", "А по камушкам", "Полевые цветы", "Черемуха", а также романсы.



Видео: pustinnik50/youtube.com