Посторонняя женщина родила Дмитрию Маликову сына29 января в 15:26
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С согласия супруги.
Звезда 1990-х, а ныне популярный блогер Дмитрий Маликов на своей странице в Instagram сообщил о рождении сына.
"Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно-рождение сына! А теперь оно случилось,и я абсолютно счастлив! Чего и Вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют", - подписал ролик, посвященный своему дню рождения, осчастливленный певец (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Народный артист 29 января отметил 48-летие, передает "Уралинформбюро". Вместе с 55-летней супругой Еленой он воспитывает дочь Стефанию, которой 13 февраля исполнится 18 лет.
По информации "Известий", сына чете Маликовых подарила суррогатная мать. Мальчик родился 24 января в петербургской клинике "Ава-Петер".
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