"Лео знает все".

Правый бицепс британского актера Тома Харди с недавних пор украшает черная татуировка "LEO knows ALL" (Лео знает все). Именно эту фразу его попросил набить Леонардо Ди Каприо еще два года назад за проигрыш в споре, пишет Mirror.

Снимок, на котором тату-наказание хорошо видна, в своем Instagram разместил бармен и фотограф из Сакраменто Эндрю Калистери.

Судя по другим фотографиям Харди, надпись на бицепсе появилась порядка трех недель назад, передает "Уралинформбюро".

Британский актер поспорил со своим партнером по фильму "Выживший" Леонардо Ди Каприо, что тот даже не будет выдвинут в числе претендентов на премию "Оскар" за участие в картине. Однако исполнитель главной роли не только вошел в число номинантов, но и получил заветную статуэтку как лучший актер.

Фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший" был отмечен тремя "Оскарами". Кроме Ди Каприо, награды получил сам Иньярриту - за лучшую режиссуру, а также Эммануэль Любецки - за лучшую операторскую работу.