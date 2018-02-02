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"Отец" Халка и Человека-паука попал в госпитальСегодня в 11:26

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С аритмией.

95-летний Стэн Ли - создатель комиксов про Человека-паука, Железного человека и Халка - остается в госпитале "Сидар Синай" Лос-Анджелеса. После пары дней в клинике его состояние улучшилось, но врачи оставили его для наблюдения и продолжения обследования, пишет TMZ.

Стэн Ли был госпитализирован 31 января с одышкой и аритмией, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что из-за резкого ухудшения самочувствия американский писатель был вынужден в 2017 году отменить крупные выступления. Каким именно недугом страдает Ли, не сообщается.

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