С аритмией.

95-летний Стэн Ли - создатель комиксов про Человека-паука, Железного человека и Халка - остается в госпитале "Сидар Синай" Лос-Анджелеса. После пары дней в клинике его состояние улучшилось, но врачи оставили его для наблюдения и продолжения обследования, пишет TMZ.

Стэн Ли был госпитализирован 31 января с одышкой и аритмией, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что из-за резкого ухудшения самочувствия американский писатель был вынужден в 2017 году отменить крупные выступления. Каким именно недугом страдает Ли, не сообщается.