Вместе с Ильиных.

Олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Елена Ильиных открыли собственную академию фигурного катания. Информация об этом появилась на странице екатеринбургской спортсменки в соцсети, передает "Уралинформбюро".

В "Академии чемпионов" тренировать детей на льду будет также серебряный призер зимних юношеских Олимпийских игр Максим Мирошкин.

Учебно-тренировочные сборы и мастер-классы академии будут проводиться в разных городах России. Первыми фигуристов в марте этого года примет Тверская область. Сборы пройдут на базе ледового комплекса "Старица". Программа подготовки будущих спортсменов заявлена серьезная: "2 часа льда ежедневно, кроме выходного; 6 раз в неделю ОФП; 6 раз в неделю хореография; 3 раза в неделю теоретический игровой класс – теория и методика фигурного катания в игровой форме, спортивная психология, нововведения в правилах фигурного катания".

Также, со слов Липницкой, на занятия с фигуристами будут приглашены известные спортсмены и тренеры по бальным танцам.

Уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая завоевала золотую медаль на олимпиаде в Сочи, когда ей было 15 лет. Но после триумфальных зимних Игр она не смогла выиграть ни один чемпионат. В итоге летом 2017 года спортсменка завершила спортивную карьеру. Этому предшествовали трехмесячное лечение от анорексии в европейской клинике и травма тазобедренного сустава.

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