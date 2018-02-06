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Леонид Парфенов осваивается в статусе дедушкиСегодня в 13:41

  • Текст

Первого внука ему подарила невестка.

58-летний телеведущий Леонид Парфенов стал дедушкой - в семье его сына Ивана появился малыш. О счастливом событии на своей страничке в Instagram сообщила новоявленная бабушка Елена Чекалова, передает "Уралинформбюро".

"...родился Михаил Иванович Парфенов- Бройтман. Вес 3940, 54 см. Я - бабуля!!" - написала она.

Нового статуса Елена, как и ее муж, не стесняется.

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