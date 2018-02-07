Актер удалил страницу.

Голливудская звезда Джим Керри удалил свою страницу в социальной сети Facebook и продал акции компании. Сделал это комик из-за "русского вмешательства в выборы". По его мнению, соцсеть от влияния из-за рубежа только выигрывает и никак не действует на ситуацию. Об этом актер сообщил в Twitter.

Других акционеров Facebook Керри призвал последовать его примеру, если они заботятся о будущем страны, передает "Уралинформбюро".

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018 г.

Стоит напомнить, слухи о масштабном русском вмешательстве в ход президентских выборов 2016 появились после победы Дональда Трампа. Сообщалось о многочисленных кибератаках русских хакеров и работе "фабрики троллей" в Facebook, создающих фейковые новости. Русские власти полностью отрицаю свою причастность. США проводят расследования.