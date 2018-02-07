Не заработала.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал Елене Кудряшовой в удовлетворении иска о получении пенсии. 56-летняя актриса, известная роями в сериале "Вечный зов", фильме "Алеша", не наработала минимального трудового стажа. До необходимых семи лет не хватает двух.

На "Свердловской киностудии" и "Мосфильме" документы о работе Кудряшовой были утеряны, передает "Уралинформбюро". По словам актрисы, в Госфильмофонде никаких документов о ее работе никто не хранил.

Елена под фамилией Говорухина снялась в 5 фильмах, еще 12 лент озвучила. После окончания короткой актерской карьеры женщина уехала жить за границу. В Италии она работает переводчиком.