"Крестный отец" Брандо имел сексуальную связь с комикомСегодня в 17:45
- Текст
В кокаиновом угаре 70-х.
Актер Марлон Брандо и американский комик Ричард Прайор имели сексуальную связь. Об этом в эксклюзивном интервью TMZ рассказала вдова последнего Дженнифер Прайор.
По ее словам, Ричард был бисексуалом и никогда не стеснялся этого. Более того, он смело заявлял об этом и писал о данном факте свое биографии в дневниках, которые его супруга намерена вскоре опубликовать, передает "Уралинформбюро".
Поведение мужа Дженнифер Прайор объясняет употреблением кокаина. "Это были семидесятые! Наркотики были еще качественными. С достаточным количеством кокаина в организме вы бы т***и батарею и прислали бы ей цветы на следующее утро", - резюмировала она.
Обладатель двух "Оскаров" за роли в "Крестном отце" и "Апокалипсисе сегодня" Марлон Брандо умер на 81-м году жизни в 2004-м.
Ричард Прайор скончался год спустя - третий сердечный приступ стал для него роковым. Американский комик прославился благодаря обилию скандальных расистских ремарок и нецензурных шуток в выступлениях.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
Нынешнее наказание не пугает автомобилистов.Сегодня в 19:40
Толстосумов обложат повышенной ставкой НДФЛ
Если одобрит Госдума.Сегодня в 19:30
Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
Ему же встречать комиссию FIFA.Сегодня в 19:08
Бизнесмен из Кушвы отделался штрафом за многомилионный долг перед работниками
Успел его выплатить.Сегодня в 19:04
Болельщики сборной РФ дали световой "отпор" WADA
В Канаде.Сегодня в 18:53
WhatsApp запустит собственную платежную систему
Не для всех.Сегодня в 18:24
Мундиаль отсрочил даты выпускных в Екатеринбурге
Аттестаты школьники получат после ЧМ.Сегодня в 17:47
В сургутском спорткомплексе зарезали посетителя
Подозреваемый задержан.Сегодня в 17:45
"Крестный отец" Брандо имел сексуальную связь с комиком
В кокаиновом угаре 70-х.Сегодня в 17:35
Пенсионер требует с дорожников Екатеринбурга миллион из-за ямы
В которую упал с велосипеда.Сегодня в 17:20
Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
В случившемся разберется прокуратура.Сегодня в 17:11
"АльфаСтрахование" передало в полицию 1627 заявлений о мошенничестве
Каждое десятое стало поводом для уголовного дела.Сегодня в 16:47
Ученица пермской школы отправила шесть одноклассников в больницу
Распылив духи в кабинете.Сегодня в 16:43
Техническое творчество сотрудников помогает "РН-Пурнефтегазу"
Экономить миллионы.Сегодня в 16:28
Собственники жилья возьмут в осаду отделы полиции
Ради регистрации болельщиков.
Главные новости
- Сегодня в 19:59МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
- Сегодня в 19:30Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
- Сегодня в 17:20Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
- Сегодня в 16:26Поколение "пенсион" считает баллы
- Сегодня в 16:07Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.