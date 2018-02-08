В кокаиновом угаре 70-х.

Актер Марлон Брандо и американский комик Ричард Прайор имели сексуальную связь. Об этом в эксклюзивном интервью TMZ рассказала вдова последнего Дженнифер Прайор.

По ее словам, Ричард был бисексуалом и никогда не стеснялся этого. Более того, он смело заявлял об этом и писал о данном факте свое биографии в дневниках, которые его супруга намерена вскоре опубликовать, передает "Уралинформбюро".

Поведение мужа Дженнифер Прайор объясняет употреблением кокаина. "Это были семидесятые! Наркотики были еще качественными. С достаточным количеством кокаина в организме вы бы т***и батарею и прислали бы ей цветы на следующее утро", - резюмировала она.

Обладатель двух "Оскаров" за роли в "Крестном отце" и "Апокалипсисе сегодня" Марлон Брандо умер на 81-м году жизни в 2004-м.

Ричард Прайор скончался год спустя - третий сердечный приступ стал для него роковым. Американский комик прославился благодаря обилию скандальных расистских ремарок и нецензурных шуток в выступлениях.