И станцуют под Spice Girls.

19 мая 2018 года Англия будет праздновать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Церемония состоится в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия, которую августейшая семья считает домашней церковью. Венчать пару будет духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Службу в часовне доверили настоятелю храма Дэвиду Корнеру, передает "Уралинформбюро".

Среди присутствующих будут королевская семья во главе с монархом Елизаветой II, а также Томас Маркл и Дория Рэгленд - отец и мать невесты. Племянникам принца Гарри, Джорджу и Шарлотте, придется выступить в роли пажа и подружки невесты.

В день свадьбы состоятся два торжественных приема: в часовне Святого Георгия и в Виндзорском замке. Между ними молодожены совершат парадный проезд в карете по центральным улицам городка Виндзор, а затем по аллее Лонг-уок вернутся в замок, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

Оплачивать свадьбу полностью будет королевская семья, налогоплательщикам же придется раскошелиться на обеспечение безопасности.

По данным инсайдеров, одевать новобрачную будет британский дизайнер с итальянскими корнями Антонио Берарди.

Стоит отметить, что выступить на свадьбе 33-летнего принца и 36-летней актрисы планирует воссоединившаяся культовая британская группа 90-х Spice Girls. Одна из участниц квинтета Джери Холлиуэлл рассказала, что Меган Маркл в юности была большой поклонницей коллектива.

Британская экономика планирует заработать на бракосочетании не менее 680 миллионов долларов - за счет туристов, продажи сувениров и рекламы.