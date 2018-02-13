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В пермском клубе жестоко избили DJ Smash12 февраля в 17:38

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Это мог быть депутат Заксобрания.

В минувшие выходные в пермском ночном клубе был жестоко избит известный музыкант DJ Smash (Андрей Ширман). В сети появилось видео, где исполнитель рассказывает о полученных травмах.

"Говорить не могу. Челюсть сложили, будут проверять, что с мозгом - был удар сильный. Сломана кость, мне поставили пластину. Сказали, что с ней до конца жизни надо ходить", - рассказывает музыкант.




Музыкант и его близкие утверждают, что удары наносил депутат краевого Заскобрания Александр Телепнев.

"Телепнев Александр Александрович (депутат по Пермскому краю, так же глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою) в субботу утром, вдвоем со своим трусливым дружком (в группе лиц) будучи в не трезвом состоянии (о чем уже свидетельствуют как минимум 15 чел) в ночном клубе "Дом Культуры" сломал челюсть, и нанес черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоем ногами моего друга и коллегу @djsmash за то, внимание: что он отказался сделать фото на память!!! Так вот [Александр Телепнев], ты же профессионал ?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, еще и добил вдвоем ногами", - написал гневный пост на своей странице в Instagram друг пострадавшего, известный музыкант Тимати (орфография и пунктуация сохранена - прим.ред.).


Фото: instagram.com/timatiofficial

Сам депутат отрицает свою причастность к случившемуся.

"На днях посетил клуб "дом культуры", в клубе встретил известного диджея Смеша, очень хорошо отношусь к нему и его творчеству, сделал пару селфи, сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация, все вранье", - написал Телепнев на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранена - прим.ред.).


Фото: Александр Телепнев, Facebook.com

В произошедшем разберется полиция, передает "Уралинформбюро".

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