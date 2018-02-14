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Елена Исинбаева родила сынаСегодня в 11:28

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Имя малыша - пока секрет.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом Елена Исинбаева второй раз стала мамой. Спортсменка родила сына, сообщает Rusathletics.com. Имя новорожденного родители объявят позже.

35-летняя Елена и ее супруг 27-летний Никита Петинов уже воспитывают трехлетнюю дочь Еву.

Поклонники поздравляют прыгунью в социальных сетях, желая здоровья маме и малышу.

Елена Исинбаева в 5 лет начала заниматься спортивной гимнастикой, но через некоторое время перешла в прыжки с шестом. В 2005 году первой в истории взяла высоту в 5 метров. Помимо двух Олимпийских игры (2004 и 2008) выиграла 7 чемпионатов мира (4 из них - в помещении), Кубок мира и чемпионат Европы.

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