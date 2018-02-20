Ради борьбы с коррупцией.

Актриса Дженнифер Лоуренс берет годовой перерыв в съемках, чтобы заняться борьбой с коррупцией в политике. По сведениям BBC, обладательница премии "Оскар" сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, выступающей за антикоррупционные законы.

Несколько лет назад Дженнифер Лоуренс подняла тему разного уровня оплаты труда в Голливуде. Кроме того, актриса регулярно участвует в Женских маршах, передает "Уралинформбюро".

Лоуренс занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис 2017 года по версии Forbes. По данным журнала, за последние 12 месяцев она заработала 24 миллиона долларов. Известность артистке принесла серия фильмов "Голодные игры", в которых она исполнила главную роль, а "Оскар" она получила за участие в ленте "Мой парень - псих".