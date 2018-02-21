"Закон мерзавцев" помешал взять еще.

Российский актер Алексей Серебряков в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал об усыновлении двух своих детей.

"У нас с Машей (супруга Серебрякова – прим. ред.) два раза не получилось с детьми. А я ее так люблю, что не стал больше устраивать этих провокаций. И мы поняли, что мы можем это сделать. И Степа, и Даня – родные для нас дети", – поделился актер, сдерживая слезы.

Детей супруги взяли из детских домов 13 и 12 лет назад. Мальчикам тогда было 2 и 3 года. При этом Серебряков сожалеет, что, будучи жителями Канады, они с женой не могут больше усыновить детей. Препятствующий этому "Закон Димы Яковлева" актер назвал "законом мерзавцев".

Алексей Серебряков советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Мировую известность ему принесла главная роль в фильме Андрея Звягинцева "Левиафан". В 2012 году вместе с семьей эмигрировал в Канаду, передает "Уралинформбюро".