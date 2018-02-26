Телеграммой.

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием писателя и общественного деятеля Александра Проханова.

В поздравительной телеграмме Путин пожелал юбиляру здоровья и реализации всех намеченных планов, передает "Уралинформбюро".

"Вы прошли большой профессиональный путь, нашли свое призвание в публицистике, активной общественной, литературной и журналистской деятельности, всегда сохраняли приверженность своим гражданским принципам и идеалам", – говорится в телеграмме президента.

Александр Проханов – автор романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Господин Гексоген", "Теплоход "Иосиф Бродский" и др. С 1993 года писатель возглавляет редакцию газеты "Завтра".