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Угрожавшая сопернице супруга Аршавина ушла от уголовного преследованияСегодня в 17:14

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Но "жертва" еще может отыграться в суде.

В Казахстане прекратили уголовное дело об угрозах в отношении супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы. Жена спортсмена грозила отрезать пальцы казахстанской модели Ольге Семеновой за объятия с ее мужем.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента внутренних дел по Алмате, уголовное производство было прекращено, поскольку факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью "не нашел своего объективного подтверждения".

При этом по законам Казахстана пострадавшая от нападок Аршавиной модель может обратиться напрямую в суд и потребовать привлечения обидчицы к ответственности.

Стоит напомнить, что скандал разгорелся в конце января 2018 года. В соцсети Instagram появилось видео, на котором Андрей Аршавин (играющий в казахстанском "Кайрате"), приобнимает Ольгу Семенову в каком-то заведении.

Позднее модель получила гневное послание от супруги футболиста, в котором та угрожала отрезать "сопернице" пальцы и подбросить наркотики.

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