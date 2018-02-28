И воспитывает сразу две ее копии.

Не хочешь расставаться с четвероногим другом — клонируй его. Американская актриса, режиссер, продюсер и певица Барбара Стрейзанд так и поступила, о чем сообщила в интервью журналу Variety.

Спустя более 20 лет со дня появления знаменитой овечки Долли клонирование животных больше не фантастика. Стрейзанд рассказала, что клонировала умершую в 2017 году любимицу Саманту, четырнадцатилетнюю собаку породы Котон-де-Тулеар, передает "Уралинформбюро".

Клетки для выращивания "копий" взяли из рта и желудка питомицы. Результат сейчас активно виляет хвостом и спит на коленях у легендарной дивы — это любимицы Стрейзанд, собаки Мисс Вайолет и мисс Скарлетт.

Актриса рассказала, что по характеру животные получились разными. Она призналась, что постоянно ищет в них тот самый взгляд и серьезность своей Саманты и надеется, что с возрастом это к ним придет.

Клонирование домашних животных — распространенная на Западе практика. При этом хозяева клонов обычно не любят говорить о своем опыте открыто, поэтому сообщение Барбары вызвало активный интерес к ее собакам со стороны зарубежных СМИ.