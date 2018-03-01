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Чемпионка мира по плаванию Ефимова угодила в полицию Лос-АнджелесаСегодня в 08:53

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Пришлось платить залог.

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса. Инцидент произошел еще 30 декабря 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас, передает "Уралинформбюро".

"Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова", - сообщили "Спорт Экспрессу" в департаменте.

На сайте полиции упоминается, что в тот день за легкий проступок была задержана Юлия Ефимова, родившаяся 3 апреля 1992 года. Данные полностью совпадают с данными российской пловчихи. Задержанная была отпущена под залог в 5 000 долларов.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что задержана спортсменка была за совершение ДТП в нетрезвом виде. Однако ее представитель Ольга Елисеева эту информацию опровергла.

Юлия Ефимова – лидер сборной России по плаванию. Помимо пяти побед на чемпионатах мира она трижды выигрывала медали Олимпийских игр (2 серебра и бронза) и трижды побеждала на чемпионатах Европы.

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