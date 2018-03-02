Во время концерта.

Вооруженный мужчина намеревался расстрелять Ольгу Бузову и ее фанатов на концерте в Хабаровске. Покушение предотвратили охранники, скрутившие неудачного налетчика, передает "Уралинформбюро".

"Возможно, агрессивный мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и до конца не осознавал, что творит", - пишут очевидцы в instagram-канале "Криминальный Хабаровск".

Стоит отметить, что это не первое покушение на Бузову. 30 марта она должна выступить в екатеринбургском "Телеклубе".