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В Ольгу Бузову опять не попалиСегодня в 10:38

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Во время концерта.

Вооруженный мужчина намеревался расстрелять Ольгу Бузову и ее фанатов на концерте в Хабаровске. Покушение предотвратили охранники, скрутившие неудачного налетчика, передает "Уралинформбюро".

"Возможно, агрессивный мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и до конца не осознавал, что творит", - пишут очевидцы в instagram-канале "Криминальный Хабаровск".

Стоит отметить, что это не первое покушение на Бузову. 30 марта она должна выступить в екатеринбургском "Телеклубе".

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