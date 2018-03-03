В его бытность премьером.

Памела Анерсон на весь мир заявила о "хороших отношениях" с главой России. О дружбе со знаменитостями и влиятельными людьми актриса рассказала на шоу британского телеведущего Пирса Моргана Life Stories, передает "Уралинформбюро".

Звезда "Спасателей Малибу" вспомнила, как в 2009 году познакомилась с тогдашним премьер-министром России Владимиром Путиным, приехав на переговоры о запрете импорта изделий из меха. После этого они поддерживали связь.

В 2012 году, по словам Памелы Андерсон, Путин пригласил ее на свою инаугурацию. "Он действительно хотел, чтобы я приехала и преподнесла ему цветы. Да, я собиралась подарить ему букет в тот день", - рассказал она.

Однако от подробных расспросов Пирса Моргана о взаимоотношениях с Владимиром Владимировичем актриса ловко ушла, отметив, что в целом у нее сложились хорошие отношения с Россией.