Украденного у Фрэнсис Макдорманд.

В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в краже ценной статуэтки - "Оскара" за лучшую женскую роль, принадлежащего американской актрисе Фрэнсис Макдорманд. Предположительно, злоумышленник похитил приз во время "Губернаторского бала", проходившего после церемонии награждения, сообщает People.

По подозрению в краже полиция задержала 47-летнего Терри Брайнта. Он сможет выйти из тюрьмы до суда под залог в 20 000 долларов.

60-летняя Макдорманд получила "Оскар" за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Стоит отметить, что у актрисы, которую ранее четырежды номинировали на премию, уже есть одна "золотая" статуэтка - за главную роль в фильме "Фарго", передает "Уралинформбюро".