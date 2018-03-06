×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полиция задержала похитителя "Оскара" за лучшую женскую рольСегодня в 11:30

  • Текст

Украденного у Фрэнсис Макдорманд.

В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в краже ценной статуэтки - "Оскара" за лучшую женскую роль, принадлежащего американской актрисе Фрэнсис Макдорманд. Предположительно, злоумышленник похитил приз во время "Губернаторского бала", проходившего после церемонии награждения, сообщает People.

По подозрению в краже полиция задержала 47-летнего Терри Брайнта. Он сможет выйти из тюрьмы до суда под залог в 20 000 долларов.

60-летняя Макдорманд получила "Оскар" за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Стоит отметить, что у актрисы, которую ранее четырежды номинировали на премию, уже есть одна "золотая" статуэтка - за главную роль в фильме "Фарго", передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×