Ютится с бабушкой в съемной "однушке".

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова живет в небольшой старой однокомнатной квартире, которую снимает вместе со своей бабушкой. Достоянием общественности этот факт сделали журналисты японской телекомпании NHK, побывавшие у спортсменки в гостях.

На скромных съемных "квадратах" в Москве вместе с Загитовой и ее бабушкой живут также две шиншиллы и бритый кот. Условия настолько стесненные, что одежда девушки не помещается в единственный шкаф и лежит горой у стены, а на крошечной кухне едва получается широко развести руки.

При этом, судя по ролику, саму фигуристку мало волнуют жилищные условия: она с радостью показала японцам многочисленные награды и подарки поклонников, передает "Уралинформбюро".

В комментариях к опубликованному видео русскоязычные пользователи не смогли сдержать возмущения. Поклонники уверены, что Алина Загитова заслужила новое жилье как "гордость нации".

Алина Загитова выиграла олимпийское золото на Играх в Пхенчхане. Она стала лучшей в соревнованиях одиночниц, опередив другую россиянку Евгению Медведеву.