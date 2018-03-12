×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Юлия Самойлова везет на "Евровидение" песню о себе Сегодня в 10:48

  • Текст

Обещает "не сломаться".

На "Евровидение-2018" в Португалию российская певица Юлия Самойлова поедет с песней Won’t Break! ("Я не сломаюсь!"). Клип на композицию накануне презентовали на "Первом канале".

По словам самой исполнительницы, произведение подчеркивает ее стойкий характер."Она про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей", – признается Самойлова.

Авторами песни, рассказывающей о свободе и непоколебимости, выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Они же создали и прошлогодний трек для российской конкурсантки – Flame Is Burning ("Горит пламя"), с которым Юлия Самойлова должна была представить Россию на "Евровидении" в Киеве. Однако из-за гастролей в Крыму певице тогда запретили въезжать в Украину, напоминает "Уралинформбюро".

В 2018 году конкурс пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем поучаствуют представители 43 стран.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×