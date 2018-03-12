Обещает "не сломаться".

На "Евровидение-2018" в Португалию российская певица Юлия Самойлова поедет с песней Won’t Break! ("Я не сломаюсь!"). Клип на композицию накануне презентовали на "Первом канале".

По словам самой исполнительницы, произведение подчеркивает ее стойкий характер."Она про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей", – признается Самойлова.

Авторами песни, рассказывающей о свободе и непоколебимости, выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Они же создали и прошлогодний трек для российской конкурсантки – Flame Is Burning ("Горит пламя"), с которым Юлия Самойлова должна была представить Россию на "Евровидении" в Киеве. Однако из-за гастролей в Крыму певице тогда запретили въезжать в Украину, напоминает "Уралинформбюро".

В 2018 году конкурс пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем поучаствуют представители 43 стран.