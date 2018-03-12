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Растерзанный псами в Подмосковье оказался родственником Юрия Лозы Сегодня в 15:01

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И отцом еще не родившегося ребенка.

Растерзанный бродячими собаками в Подмосковье 19-летний юноша оказался родственником музыканта Юрия Лозы. Об этом артист рассказал на своей странице в Facebook.

"Рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешить которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное", – написал Лоза.

Артист подчеркнул, что всегда был против больших собак там, "где им нечем заняться и нечего жрать". "Никаких волков в Подмосковье нет, а значит, и нет необходимости заводить волкодавов. Однако их снова и снова разводят, а потом выпускают на волю. Собаки сбиваются в стаи и очень быстро начинают вести себя как волки, потомками которых по сути и являются", – заявил музыкант.

Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, тело молодого человека с рваными ранами нашли в поселке Курсаково 11 марта. СМИ выяснили, что мужчина защищал незнакомую женщину от голодных псов, за что поплатился жизнью.

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