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Ушел из жизни создатель "маленького черного платья"Сегодня в 09:59

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Кутюрье Юбер де Живанши.

Умер классик мировой моды, символ эпохи новой элегантности Юбер де Живанши. Модельер скончался 10 марта в возрасте 91 года. О смерти мэтра сообщил его партнер, модельер Филипп Вене, передает "Уралинформбюро".

25-летний Живанши основал собственный дом моды в 1927 году, став одним из самых молодых "авторов" мира haute couture. Его почерк читается в большинстве нарядов иконы стиля Джеки Кеннеди Онассис и кинодивы Одри Хепберн. Именно Живанши одел последнюю в знаменитое "маленькое черное платье" и подарил миру высокой моды свой фирменный вырез лодочкой "Сабрина".

В 1995 году кутюрье заявил, что отходит от дел.

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