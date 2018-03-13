Кутюрье Юбер де Живанши.

Умер классик мировой моды, символ эпохи новой элегантности Юбер де Живанши. Модельер скончался 10 марта в возрасте 91 года. О смерти мэтра сообщил его партнер, модельер Филипп Вене, передает "Уралинформбюро".

25-летний Живанши основал собственный дом моды в 1927 году, став одним из самых молодых "авторов" мира haute couture. Его почерк читается в большинстве нарядов иконы стиля Джеки Кеннеди Онассис и кинодивы Одри Хепберн. Именно Живанши одел последнюю в знаменитое "маленькое черное платье" и подарил миру высокой моды свой фирменный вырез лодочкой "Сабрина".

В 1995 году кутюрье заявил, что отходит от дел.