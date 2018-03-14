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Скончался физик Стивен ХокингСегодня в 09:20

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Ему было 76 лет.

Британский физик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на детей профессора – Люси, Роберта и Тима. По их словам, отец был великим ученым и необыкновенным человеком, чей труд и наследие будут жить долгие годы.

Британский физик занимался изучением теории возникновения мира в результате Большого взрыва, а также работал над теорией черных дыр, напоминает "Уралинформбюро".

С начала 1960-х годов Стивен Хокинг страдал от бокового амиотрофического склероза. После постановки диагноза врачи отвели ему всего несколько лет жизни. В 1985 году ученый потерял возможность говорить из-за проведенной на горле операции. До последних дней физика некоторую подвижность сохраняла только мимическая мышца щеки, напротив которой был закреплен специальный датчик. С его помощью Хокинг управлял компьютером и общался с окружающими.

В 2014 году на экраны вышел художественный фильм "Теория всего", повествующий о жизни и научных достижениях Хокинга. За исполнение роли известного ученого актер Эдди Редмэйн получил "Оскар".

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