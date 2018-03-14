Не стала ждать суда.

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса признала свою вину перед "Аэрофлотом" и компенсировала убытки от ее "деструктивного поведения". Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Стоит напомнить, 6 января 2018 года Алиса Аршавина на борту самолета со скандалом требовала пересадить в бизнес-класс няню своего ребенка, сидевшую в экономе. Дебоширку сняли с рейса. Расходы из-за задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания "Аэрофлот" решил взыскать через суд. Но еще до рассмотрения дела Аршавина возместила убытки.

"Компания намерена и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса", – сообщил заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Стоит напомнить, это не единственный скандал, с участием жены футболиста. Ранее Алиса Аршавина стала фигуранткой трех уголовных дел из-за угроз сопернице.

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