Итальянской певице Сабрине исполнилось 50 лет Сегодня в 18:23
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Секс-бомба 80-х продолжает "зажигать" на сцене.
Итальянская фотомодель, актриса, телеведущая и певица Сабрина Салерно принимает поздравления. 15 марта 2018 года ей исполнилось 50 лет, передает "Уралинформбюро".
Сабрина родилась в Генуе. К совершеннолетию она успела выиграть несколько конкурсов красоты, в том числе стать "Мисс Лигурия"-1986. После этого девушку пригласили работать телеведущей на одном из каналов, принадлежащих Сильвио Берлускони. Он и помог юной звезде пробиться в музыкальный бизнес.
В том же году вышел ее первый сингл – Sexy Girl. А через некоторое время мир услышал композицию Boys (Summertime Love) и увидел откровенный клип на нее. Композиция принесла певице оглушительный успех: плакаты с ее изображением висели в комнатах многих подростков Европы и Советского Союза
В конце 1990-х Сабрина выпустила очередной релиз и пропала из поля зрения публики, решив посвятить себя семье. Вернулась на сцену секс-бомба 80-х лишь в 2008 году с девятым сольным альбомом. Теперь певица регулярно приезжает в Россию с выступлениями.
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