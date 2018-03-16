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Елизавета II одобрила брак внука с американкойСегодня в 10:59

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Теперь можно жениться.

Королева Великобритании Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. По сведениям The Daily Mail, Ее Величество направила в Тайный совет официальное письмо с согласием на бракосочетание "любимого внука". При этом Елизавета II никак не отозвалась о возлюбленной родственника. В аналогичном письме о свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева называла его избранницу "верной и любимой".

"Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл", — говорится в заявлении королевы, которое приводит Тайный совет.

Свадьба назначена на 19 мая 2018 года. В Виндзорский замок, где пройдет церемония, приглашены 2 640 человек, напоминает "Уралинформбюро".

Согласно действующему в Великобритании акту о престолонаследии, подобное одобрение монарха в случае вступления в брак должны получать все члены королевской семьи с первой по шестую позиции в очереди на престол. Принц Гарри в этой очереди пятый: перед ним находятся его отец – принц Уэльский Чарльз, его брат – принц Уильям, а также его племянник и племянница – принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Ранее по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл прокатятся по Виндзору

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