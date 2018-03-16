Он - то, что надо!

26 мая на юбилей медицинского объединения "Новая больница" в Екатеринбург приедет певец Валерий Сюткин вместе с коллективом "Сюткин Бэнд". Выступление артиста "влетит в копеечку": согласно лоту, опубликованному на сайте госзакупок, стартовая цена расходов на потускневшую эстрадную звезду 2,47 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

В райдере певца, включенном в документацию, указано множество деталей. Так, например, Сюткин должен прилететь в столицу Урала исключительно бизнес-классом "Аэрофлота", а по городу перемещаться в Mercedes S600. Группа будет использовать микроавтобус Mercedes Sprinter. Авиабилеты и гостиничные номера рассчитаны на семерых.

"Разогрев" в гримерках обойдется в 12 000 рублей: кроме обычных чая, кофе и воды туда войдут 12-летний виски MACALLAN или же Jameson того же возраста. Также музыканты потребовали бутылку сухого красного вина и закуски.

Стоит отметить, что вся "гастроль" в Екатеринбург займет один день, а выступление Сюткина для сотрудников "Новой больницы", отмечающих 25-летие, всего 50 минут. Гонорар - 1,9 миллиона рублей.