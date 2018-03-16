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Поп-молодежь проводит Элтона Джона на пенсиюСегодня в 17:13

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Альбомом из двух частей.

Звезды мировой музыки запишут альбом с собственными версиями песен Элтона Джона. Об этом сообщает The Rolling Stone.

В работе над пластинкой примут участие Леди Гага, Эд Ширан, Майли Сайрус, Деми Ловато, Пинк, The Killers, Coldplay и другие. Альбом будет состоять из двух частей - Revamp и Restoration. На первой появятся композиции в стиле поп и рок, на второй – кантри. Всего будет записано 26 песен, передает "Уралинформбюро".

"Это огромный комплимент, когда ваша песня нравится артистам настолько, что они тратят время и усилия на ее переработку", – сообщил журналистам Элтон Джон. Стоит отметить, что исполнитель сам отбирал певцов для работы над дисками.

В январе 70-летний артист заявил об окончании карьеры. В сентябре он отправится в последний концертный тур.

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