На пути в Нью-Йорк.

Полет на вертолете едва не стоил жизни дочери и зятю Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

15 марта Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер отправились из Вашингтона в Нью-Йорк. Однако прямо в воздухе у вертолета, на борту которого находилась пара, отказал один из двух моторов, передает "Уралинформбюро".

Воздушное судно вернулось в аэропорт столицы Штатов. Родственники президента отправились в "Большое яблоко" коммерческим рейсом. Почему пара изначально выбрала путешествие вертолетом, а не самолетом, не сообщается.