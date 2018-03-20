I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.
Звезда "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-ЙоркаСегодня в 09:12
- Текст
От демократов.
Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли в сериале "Секс в большом городе", решила бороться за звание кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк на праймериз Демократической партии. Об этом телезвезда и общественный деятель написала в своем Twitter, передает "Уралинформбюро".
"Я люблю Нью-Йорк и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры в губернаторы. Присоединяйтесь к нам", - заявила Никсон.
По словам актрисы, множество людей по самым разным причинам хочет, чтобы она баллотировалась. "Я думаю, что причиной "номер один" является образование", - цитирует ее ТАСС.
В сериале "Секс в большом городе" Синтия Никсон играет роль Миранды, одной из четверых главных героинь. В жизни актриса является обладательницей премий Emmy, Tony и Grammy, выступает за легализацию однополых браков и расширения доступности образования в США.
По сведениям The New York Times, ранее актриса встречалась с консультантами мэра Нью-Йорка и обсуждала с ними шансы побороться за право стать единым кандидатом от демократов на пост губернатора штата. Действующий глава региона Эндю Куомо намерен перезбираться.
Промежуточные выборы пройдут в Америке 6 ноября 2018 года. На них будут переизбираться 34 сенатора, 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:38
"Будет по-футбольному жарко": FIFA осталась довольна "Екатеринбург Ареной"
И городом в целом.Сегодня в 14:29
Миассец зарезал жену и вынес труп в подъезд
Его задержали.Сегодня в 14:24
В Казани сняли с рейса пьяного пилота "Аэрофлота"
Он рвался в небо.Сегодня в 14:18
Южноуралец заковал экс-супругу в лесу и угрожал облить ее серной кислотой
Если она не вернется.Сегодня в 14:14
Во Франции задержан бывший президент Николя Саркози
На 48 часов.Сегодня в 14:04
"Уральские авиалинии" открывают рейсы из Шереметьево
Пока в три города.Сегодня в 14:04
Чиновники Севастополя стоят в 5 раз дороже уральских коллег
По новым нормативам.Сегодня в 13:53
Голая филлипинка взгромоздилась на опору электропередач (ВИДЕО 18+)
И получила удар током.Сегодня в 13:49
Туристы привезли из Таиланда на Урал опасную инфекцию
Несколько человек госпитализированы.Сегодня в 13:42
В Новоуральске еду для детсадовцев и школьников готовили в опасных условиях
Прокуроры нашли множество нарушений.Сегодня в 13:33
Правительство переселит россиян в избы
По льготным кредитам.Сегодня в 13:25
Google Earth помог найти пропавший малайзийский Boeing
Который искали три года.Сегодня в 13:10
В Казахстане у здания полиции нашли труп женщины
Обнаженный.Сегодня в 13:08
Депутатам Екатеринбурга прямые выборы мэра не нужны
Решили не выступать в их защиту.Сегодня в 12:50
Ведущий педагогический вуз Урала обрел нового ректора
Им стала Светлана Минюрова.
Главные новости
- Сегодня в 14:38"Будет по-футбольному жарко": FIFA осталась довольна "Екатеринбург Ареной"
- Сегодня в 13:49Туристы привезли из Таиланда на Урал опасную инфекцию
- Сегодня в 12:29Деятели культуры Екатеринбурга прогуляют на корпоративе 650 тысяч
- Сегодня в 12:07Перекрытия улиц уральской столицы из-за Парада Победы стартуют через неделю
- Сегодня в 10:54В Тюмени признаны недействительными итоги выборов президента России
Аналитика
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.