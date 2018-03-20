×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Звезда "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-ЙоркаСегодня в 09:12

  • Текст

От демократов.

Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли в сериале "Секс в большом городе", решила бороться за звание кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк на праймериз Демократической партии. Об этом телезвезда и общественный деятель написала в своем Twitter, передает "Уралинформбюро".

"Я люблю Нью-Йорк и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры в губернаторы. Присоединяйтесь к нам", - заявила Никсон.

По словам актрисы, множество людей по самым разным причинам хочет, чтобы она баллотировалась. "Я думаю, что причиной "номер один" является образование", - цитирует ее ТАСС.

В сериале "Секс в большом городе" Синтия Никсон играет роль Миранды, одной из четверых главных героинь. В жизни актриса является обладательницей премий Emmy, Tony и Grammy, выступает за легализацию однополых браков и расширения доступности образования в США.

По сведениям The New York Times, ранее актриса встречалась с консультантами мэра Нью-Йорка и обсуждала с ними шансы побороться за право стать единым кандидатом от демократов на пост губернатора штата. Действующий глава региона Эндю Куомо намерен перезбираться.

Промежуточные выборы пройдут в Америке 6 ноября 2018 года. На них будут переизбираться 34 сенатора, 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×