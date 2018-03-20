От демократов.

Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли в сериале "Секс в большом городе", решила бороться за звание кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк на праймериз Демократической партии. Об этом телезвезда и общественный деятель написала в своем Twitter, передает "Уралинформбюро".

"Я люблю Нью-Йорк и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры в губернаторы. Присоединяйтесь к нам", - заявила Никсон.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

По словам актрисы, множество людей по самым разным причинам хочет, чтобы она баллотировалась. "Я думаю, что причиной "номер один" является образование", - цитирует ее ТАСС.

В сериале "Секс в большом городе" Синтия Никсон играет роль Миранды, одной из четверых главных героинь. В жизни актриса является обладательницей премий Emmy, Tony и Grammy, выступает за легализацию однополых браков и расширения доступности образования в США.

По сведениям The New York Times, ранее актриса встречалась с консультантами мэра Нью-Йорка и обсуждала с ними шансы побороться за право стать единым кандидатом от демократов на пост губернатора штата. Действующий глава региона Эндю Куомо намерен перезбираться.

Промежуточные выборы пройдут в Америке 6 ноября 2018 года. На них будут переизбираться 34 сенатора, 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.