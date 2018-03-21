За служение музыке.

20 марта барабанщик The Beatles Ринго Старр "за служение музыке" получил право добавить к своему имени титул сэра. Церемонию посвящения в рыцари провел в Букингемском дворце старший внук королевы Елизаветы II герцог Кембриджский Уильям, сообщает BBC.

Почетное звание музыкант получил вторым из ливерпульской четверки. 21 год назад того же права был удостоен Пол Маккартни.

"Поздравляем сэра Ринго Старра!" – гласит сообщение в официальном Twitter королевской семьи.

Congratulations Sir Ringo Starr!



Today at Buckingham Palace, the Beatles drummer was honoured by The Duke of Cambridge for his services to music. pic.twitter.com/bdSe2lrRwn — The Royal Family (@RoyalFamily) 20 марта 2018 г.

Старр отметил, что еще не решил, как ему больше нравится – чтобы его называли сэр Ринго или сэр Ричард (Ричард Старки – настоящее имя музыканта, прим. ред.). "Буду обязательно надевать орден к завтраку", – шутливо добавил музыкант.

При этом новоиспеченный рыцарь подчеркнул, что на торжественной церемонии ему не хватало поддержки товарищей по группе: "Чувствовал себя немного не в своей тарелке".

The Beatles была основана в 1960 году. Коллектив выпустил 13 студийных альбомов и завоевал 10 премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone поставил "битлов" на 1-е место в списке величайших исполнителей всех времен. Официально группа распалась в 1970-м. Ринго Старр после этого сосредоточился на сольной карьере, передает "Уралинформбюро".