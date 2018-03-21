×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сэр Ринго: барабанщику The Beatles присвоили титул рыцаряСегодня в 09:50

  • Текст

За служение музыке.

20 марта барабанщик The Beatles Ринго Старр "за служение музыке" получил право добавить к своему имени титул сэра. Церемонию посвящения в рыцари провел в Букингемском дворце старший внук королевы Елизаветы II герцог Кембриджский Уильям, сообщает BBC.

Почетное звание музыкант получил вторым из ливерпульской четверки. 21 год назад того же права был удостоен Пол Маккартни.

"Поздравляем сэра Ринго Старра!" – гласит сообщение в официальном Twitter королевской семьи.

Старр отметил, что еще не решил, как ему больше нравится чтобы его называли сэр Ринго или сэр Ричард (Ричард Старки – настоящее имя музыканта, прим. ред.). "Буду обязательно надевать орден к завтраку", – шутливо добавил музыкант.

При этом новоиспеченный рыцарь подчеркнул, что на торжественной церемонии ему не хватало поддержки товарищей по группе: "Чувствовал себя немного не в своей тарелке".

The Beatles была основана в 1960 году. Коллектив выпустил 13 студийных альбомов и завоевал 10 премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone поставил "битлов" на 1-е место в списке величайших исполнителей всех времен. Официально группа распалась в 1970-м. Ринго Старр после этого сосредоточился на сольной карьере, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×