За служение музыке.

20 марта барабанщик The Beatles Ринго Старр "за служение музыке" получил право добавить к своему имени титул сэра. Церемонию посвящения в рыцари провел в Букингемском дворце старший внук королевы Елизаветы II герцог Кембриджский Уильям, сообщает BBC.

Почетное звание музыкант получил вторым из ливерпульской четверки. 21 год назад того же права был удостоен Пол Маккартни.

"Поздравляем сэра Ринго Старра!" – гласит сообщение в официальном Twitter королевской семьи.

Congratulations Sir Ringo Starr!



Today at Buckingham Palace, the Beatles drummer was honoured by The Duke of Cambridge for his services to music. pic.twitter.com/bdSe2lrRwn