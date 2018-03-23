Певицу Успенскую сняли с авиарейса из-за собакиСегодня в 08:36
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Артистка устроила дебош.
Любовь Успенская устроила дебош на борту самолета. Потасовку известная певица затеяла из-за любимой собаки, пишут "Народные новости".
Происшествие случилось на рейсе, который должен был вылететь из Москвы в Омск. По правилам авиаперевозок, животные могут перевозиться в переноске, однако исполнительница отказалась выполнять соответствующее требование бортпроводницы и даже толкнула ее. Вмешавшиеся в ситуацию правоохранительные органы сняли Успенскую с рейса.
Впрочем, завершилась ситуация для артистки вполне позитивно – ей удалось поменять билеты и вылететь в Омск одним из следующих бортов, передает "Уралинформбюро".
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