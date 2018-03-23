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Шахрин выпустит авторский путеводитель по ЕкатеринбургуСегодня в 09:37

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И знаковым местам свердловского рок-клуба.

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин работает над авторским путеводителем по Екатеринбургу. В книгу попадут любимые места участников свердловского рок-клуба и горожан, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

Шахрин давно стал одним из любимых гидов для гостей уральской столицы и журналистов. "Сколько экскурсий проведено…! Сколько раз отвечено на вопрос, почему вы не переезжаете в Москву!", - поясняет музыкант.

В Facebook выложен первый отрывок справочника, рассказывающий о Свердловской киностудии. "Я умышленно поместил информацию об этом объекте в раздел Екатеринбург рок-н- ролльный… для меня киностудия – это главное тусовочное место рок-общественности города", - уверяет Шахрин.

Группа "Чайф" была образована в Свердловске в 1985 году. Из хедлайнеров местного андеграунда команда стала одной из самых популярных рок-групп в стране, передает "Уралинформбюро".

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