×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Хабенского "прокатили" с креслом ТабаковаСегодня в 09:48

  • Текст

В театре.

Попытка переворота в Московском Художественном театре имени Чехова, предпринятая 24 марта, не увенчалась успехом. Артисты, недовольные назначением "сверху" нового худрука Сергея Женовача, пытались продвинуть на должность "своего" человека, передает "Уралинформбюро".

Подробности закрытого собрания труппы предала огласке газета "Московский комсомолец". По данным издания, на следующий день после известия о новом ставленнике, дирекция ведущего театра страны в экстренном порядке собрала труппу. Актерам предложили подписать коллективное письмо на имя президента РФ. Суть послания – творческий коллектив просит не назначать на должность "варяга", взамен актеры предлагают человека из костяка МХТ – актера и режиссера Константина Хабенского.

Голоса разделились, но явный перевес оказался на стороне предложенного Минкультом РФ и одобренного авторитетными российскими театралами Женовача. Позже и.о. директора театра Юрий Кравец, который вел упомянутое собрание, заявил, что никакого письма не было.

"Ни о каком письме президенту я не знаю. Сбор труппы… был исключительно для того, чтобы проинформировать коллектив (о назначении худрука – прим. ред.), – цитирует деятеля культуры ТАСС. – Относительно Сергея Женовача никакой травли со стороны МХТ нет. Сергея Васильевича знают как талантливого режиссера, и даже никакого намека на отрицательное отношение со стороны членов труппы высказано не было".

Сергей Женовач – выпускник ГИТИСа (курс Петра Фоменко), театральный режиссер, педагог, профессор. С 2004 года руководит кафедрой режиссуры в ГИТИСе, регулярно выпускает актерские и режиссерские курсы. Основатель и художественный руководитель Театра "Студия театрального искусства".

Стоит отметить, что назначение режиссера новым художественным руководителем МХТ им. Чехова через девять дней после смерти занимавшего эту должность Олега Табакова, раскололо российское театральное сообщество, и было принято не всеми ведущими деятелями культуры.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×