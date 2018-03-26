В театре.

Попытка переворота в Московском Художественном театре имени Чехова, предпринятая 24 марта, не увенчалась успехом. Артисты, недовольные назначением "сверху" нового худрука Сергея Женовача, пытались продвинуть на должность "своего" человека, передает "Уралинформбюро".

Подробности закрытого собрания труппы предала огласке газета "Московский комсомолец". По данным издания, на следующий день после известия о новом ставленнике, дирекция ведущего театра страны в экстренном порядке собрала труппу. Актерам предложили подписать коллективное письмо на имя президента РФ. Суть послания – творческий коллектив просит не назначать на должность "варяга", взамен актеры предлагают человека из костяка МХТ – актера и режиссера Константина Хабенского.

Голоса разделились, но явный перевес оказался на стороне предложенного Минкультом РФ и одобренного авторитетными российскими театралами Женовача. Позже и.о. директора театра Юрий Кравец, который вел упомянутое собрание, заявил, что никакого письма не было.

"Ни о каком письме президенту я не знаю. Сбор труппы… был исключительно для того, чтобы проинформировать коллектив (о назначении худрука – прим. ред.), – цитирует деятеля культуры ТАСС. – Относительно Сергея Женовача никакой травли со стороны МХТ нет. Сергея Васильевича знают как талантливого режиссера, и даже никакого намека на отрицательное отношение со стороны членов труппы высказано не было".

Сергей Женовач – выпускник ГИТИСа (курс Петра Фоменко), театральный режиссер, педагог, профессор. С 2004 года руководит кафедрой режиссуры в ГИТИСе, регулярно выпускает актерские и режиссерские курсы. Основатель и художественный руководитель Театра "Студия театрального искусства".

Стоит отметить, что назначение режиссера новым художественным руководителем МХТ им. Чехова через девять дней после смерти занимавшего эту должность Олега Табакова, раскололо российское театральное сообщество, и было принято не всеми ведущими деятелями культуры.