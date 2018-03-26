Ужасно красивый.

25 марта 2018 года в британском городке Эйлсбери был открыт первый в мире памятник певцу и композитору Дэвиду Боуи. Бронзовый "Земной посланник" установлен на рыночной площади, пишет ВВС.

Скульптор Эндрю Синклер работал с маской, сделанной с артиста во время съемок фильма "Человек, который упал на Землю". За основу композиции взят образ его альтер-эго Зигги Стардаста, который окружают другие "ипостаси" Боуи. Каждый час встроенные в композицию колонки проигрывают песни музыканта, передает "Уралинформбюро".

The world's first David Bowie statue has been unveiled in Aylesbury after one dedicated fan started a crowdfund and raised £100,000 in two years for the tribute pic.twitter.com/tWdJmUiTaG — The Telegraph (@Telegraph) 25 марта 2018 г.

Эйлсбери выбран неслучайно. Именно здесь Дэвид Боуи начинал свою карьеру и выпустил три первых альбома. 100 000 фунтов стерлингов на установку "Земного посланника" удалось собрать музыкальному промоутеру Дэвиду Стоппсу. Последний также обратился к совету графства Бакингемшир с просьбой переименовать Эйлсбери в Айлсболли - именно так назывался городок, переживший 57 переименований, когда в нем жил и работал Боуи.