The world's first David Bowie statue has been unveiled in Aylesbury after one dedicated fan started a crowdfund and raised £100,000 in two years for the tribute pic.twitter.com/tWdJmUiTaG— The Telegraph (@Telegraph) 25 марта 2018 г.
"А во лбу звезда горит": установили первый памятник Дэвиду БоуиСегодня в 14:15
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Ужасно красивый.
25 марта 2018 года в британском городке Эйлсбери был открыт первый в мире памятник певцу и композитору Дэвиду Боуи. Бронзовый "Земной посланник" установлен на рыночной площади, пишет ВВС.
Скульптор Эндрю Синклер работал с маской, сделанной с артиста во время съемок фильма "Человек, который упал на Землю". За основу композиции взят образ его альтер-эго Зигги Стардаста, который окружают другие "ипостаси" Боуи. Каждый час встроенные в композицию колонки проигрывают песни музыканта, передает "Уралинформбюро".
Эйлсбери выбран неслучайно. Именно здесь Дэвид Боуи начинал свою карьеру и выпустил три первых альбома. 100 000 фунтов стерлингов на установку "Земного посланника" удалось собрать музыкальному промоутеру Дэвиду Стоппсу. Последний также обратился к совету графства Бакингемшир с просьбой переименовать Эйлсбери в Айлсболли - именно так назывался городок, переживший 57 переименований, когда в нем жил и работал Боуи.
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