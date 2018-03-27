Из сигнального пистолета.

Одинцовский горсуд (Московская область) арестовал на 7 суток известного певца Витаса (Виталий Грачев), признав его виновным в мелком хулиганстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошел 21 марта на Рублевке. Витас несколько раз выстрелил из сигнального пистолета в неизвестном направлении. Жильцы окрестных домов вызвали полицию.

Изначально Витасу выписали штраф в 500 рублей, однако спустя пару дней вызвали в суд, который счел, что своими действиями певец проявил неуважение к обществу.

По данным телеканала 360, музыкант был пьян. Сам артист пояснил, что "стрелял по воронам".