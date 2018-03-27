Больше, чем у Пугачевой: Николай Коляда дожил до пенсииСегодня в 18:18
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А гранта все нет.
Создатель и руководитель авторского театра Николай Коляда, недавно отпраздновавший 60-летний юбилей, получил первую пенсионную выплату. Она оказалась по оценкам "опытных пенсионеров" весьма неплохой - 17 147 рублей 91 копейка.
"Мне пенсию назначили… Знакомая сказала, что это очень хорошая пенсия. У Аллы Пугачевой, говорят, 15 тысяч", - поделился 27 марта режиссер на своей странице в Facebook.
Для сравнения: размер прожиточного минимума в Свердловской области в IV квартале прошлого года для пенсионеров составил 8 291 рубль.
Новость была бы отрадной, если бы не остро стоящий перед театром и его руководителем денежный вопрос. Обещанный еще осенью грант от Минкульта РФ на новую постановку творческий коллектив так и не получил, хотя премьера состоится уже 1 апреля.
"В программке будет написано, что поставлен спектакль на грант Министерства культуры РФ, но, правду сказать, грант мы до сих пор и не получили, - посетовал Коляда. - Все наши счета, что мы выслали в Минкультуры, а те - в казанчейство, так и не оплачены. Надеемся, что нам вернут те деньги, что затратили на спектакль из собственных средств".
"Что скажешь: потрясающая команда работает в Министерстве культуры РФ. Слов нет какая", - добавил артист.
1 апреля в "Коляда-Театре" состоится премьерный показ комедии "Иван Федорович Шпонька и его тетушка", созданной в узнаваемой творческой манере коллектива. Спектакль поставлен по пьесе Николая Коляды по мотивам произведений Николая Гоголя. К работе над новым детищем режиссера приложил руку польский хореограф Якуб Левандовски.
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