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Певец Emin отправит свой гонорар в КемеровоСегодня в 08:02

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И приедет в Тюмень повторно.

Певец Emin (Эмин Агаларов) пожертвует сборы от 5 концертов мартовского гастрольного тура Красному Кресту. И лично проследит, чтобы эти несколько миллионов рублей дошли до пострадавших от пожара в "Зимней вишне".

Такое заявление исполнитель сделал на концерте в Екатеринбурге 27 марта, сообщает корреспондент "Уралинформбюро". "Из-за национального траура мы отменим выступление в Тюмени 28 марта, но обязательно приедем в этот город и купленные билеты будут действительны", - сообщил Emin.

Жертвам трагедии в Кемерово он посвятил исполнение своей песни "Coming home". Многотысячный зал ККТ "Космос" поддержал ее стоя.

Пожар, произошедший в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта, унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых. В больницах находятся 69 человек, еще 38 числятся пропавшими без вести. Соцсети взорвали возмущенные комментарии о том, что количество погибших сильно занижено. Однако в дальнейшем выяснилось, что это был вброс от украинского пранкера Евгения Волынова.

По факту трагедии возбуждено три уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны пять человек. Четверым из них предъявлены обвинения.

28 марта объявлено в России днем общенационального траура.

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