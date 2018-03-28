Певец Emin отправит свой гонорар в КемеровоСегодня в 08:02
- Текст
И приедет в Тюмень повторно.
Певец Emin (Эмин Агаларов) пожертвует сборы от 5 концертов мартовского гастрольного тура Красному Кресту. И лично проследит, чтобы эти несколько миллионов рублей дошли до пострадавших от пожара в "Зимней вишне".
Такое заявление исполнитель сделал на концерте в Екатеринбурге 27 марта, сообщает корреспондент "Уралинформбюро". "Из-за национального траура мы отменим выступление в Тюмени 28 марта, но обязательно приедем в этот город и купленные билеты будут действительны", - сообщил Emin.
Жертвам трагедии в Кемерово он посвятил исполнение своей песни "Coming home". Многотысячный зал ККТ "Космос" поддержал ее стоя.
Пожар, произошедший в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта, унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых. В больницах находятся 69 человек, еще 38 числятся пропавшими без вести. Соцсети взорвали возмущенные комментарии о том, что количество погибших сильно занижено. Однако в дальнейшем выяснилось, что это был вброс от украинского пранкера Евгения Волынова.
По факту трагедии возбуждено три уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны пять человек. Четверым из них предъявлены обвинения.
28 марта объявлено в России днем общенационального траура.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:02
Певец Emin отправит свой гонорар в Кемерово
И приедет в Тюмень повторно.27 марта в 23:56
Российские футболисты уступили "петухам"
Дома.27 марта в 19:46
Присяжные вынесли вердикт заказчику убийства екатеринбургского бизнесмена
Виновен.27 марта в 19:30
СКР обнародовал первое видео из сгоревшего кемеровского ТРЦ
И показал работу следователей.27 марта в 18:57
Двое свердловчан отправились на нары за убийство 10-летней давности
И грабеж.27 марта в 18:41
Фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбурге обложат транспортным периметром
Ради удобства болельщиков.27 марта в 18:27
Опубликованы списки погибших в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня"
И пропавших без вести.27 марта в 18:18
Больше, чем у Пугачевой: Николай Коляда дожил до пенсии
А гранта все нет.27 марта в 18:11
Там были фейерверки: Тулеев рассказал Путину подробности трагедии
В Кемерово.27 марта в 18:01
Путин назначил специалиста по Ближнему Востоку заместителем Лаврова
Указ подписан.27 марта в 17:42
Отравившая двух сыновей ядом свердловчанка не разжалобила облсуд
Приговор вступил в силу.27 марта в 17:40
Общая трагедия: Аэрофлот "заморозил" цены на авиабилеты в Кемерово
До 5-6 апреля.27 марта в 17:38
Витаса арестовали за стрельбу на Рублевке
Из сигнального пистолета.27 марта в 17:36
"Круги ада" для юных работяг
На Среднем Урале.27 марта в 17:35
"АльфаСтрахование-ОМС" выдала 1,6 миллиона полисов
За минувший год.
Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»
Главные новости
- 27 марта в 18:11Там были фейерверки: Тулеев рассказал Путину подробности трагедии
- 27 марта в 17:36"Круги ада" для юных работяг
- 27 марта в 16:17Учитель родственницы Тулеева рассказала о ее гибели в "Зимней вишне"
- 27 марта в 15:08Иглы ломаются, врачей нет: медики Новоуральска "вынесли сор из избы"
- 27 марта в 12:26Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.