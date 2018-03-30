На концерте в Иркутске.

Анжелика Варум и Леонид Агутин изменили репертуар концерта, прошедшего 29 марта в Иркутске. Из него были исключены все зажигательные песни, а также хит "Зимняя вишня".

"Мы отменили два концерта в Иркутской области, долго совещались насчет концерта в Иркутске и все-таки решили его провести. Спасибо, что пришли. Тем самым мы все вместе поможем семьям жертв страшной трагедии", - цитирует "Комсомольская правда" Агутина.

Все средства, собранные от первого после дня Национального траура выступления, чета артистов перечислит родным жертв трагедии в кемеровском ТРК "Зимняя вишня", передает "Уралинформбюро".

25 марта в охваченном огнем ТРК "Зимняя вишня" погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Число пострадавших перевалило за 70 человек. 28 марта было объявлено днем общероссийского траура.

Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"

К настоящему моменту МЧС завершило разбор завалов на месте пожара. Основные версии возникновения возгорания – замыкание электропроводки и занесение открытого огня в здание.