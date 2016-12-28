Шестнадцать мгновений уходящего года...

Високосный 2016 год оказался щедрым на потрясения - от погодных до политических. Самые заметные события "Уралинформбюро" представляет в подборке своих баннеров.

Традиционно в центре скандалов оказались чиновники всех уровней. Главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева заподозрили в получении крупной взятки, та же участь постигла министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова. Мэру Сысерти Александру Карамышеву приписали хитрую схему освоения бюджетных средств при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Губернатору Южного Урала Борису Дубровскому указали на проблемы, которые он упорно не желает видеть в своей вотчине.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев тем временем провернул реформу власти, по указке сверху сделав "заклятого" оппонента вице-мэра Екатеринбурга Владимира Тунгусова свои первым заместителем.

Летом Урал поджарило так, что буйным цветом зацвели источники питьевой воды, а в вечной мерзлоте Ямала оттаяли споры сибирской язвы. А к зиме в УрФО пришли аномальные морозы.

Столица Урала прогремела на всю страну эпидемией ВИЧ, от которой не спрятаться в "Гринвичах-Пассажах", опутавших своими щупальцами весь центр Екатеринбурга.

Разочарованием года стал бесславный вылет российской сборной с Евро-2016. Последней каплей оказалось массовое отравление "Боярышником", но даже на том свете покоя не видать - бизнесмены от погоста найдут и там.