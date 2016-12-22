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Российские хакеры крадут по 5 миллионов долларов в день21 декабря в 10:37

  • Текст

Атакуя рекламные компании.

Хакерская группа, базирующаяся в России, ежедневно наживается на 3-5 миллионов долларов. Соответствующие сведения опубликовала компания White Ops, которая занимается выявлением и предотвращением кибератак.

Группировка, имея серверы в США и Нидерландах, наносит удары по компаниям сферы видеорекламы и СМИ, передает "Уралинформбюро".

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