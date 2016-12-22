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Девушки думают о сексе раз в час21 декабря в 10:43

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Подсчитали ученые.

Девушки думают о сексе в среднем 18 раз в день, то есть ежечасно, если вычесть время на сон. Молодых людей подобные мысли посещают вдвое чаще – 34 раза в сутки, выяснили ученые.

В эксперименте американских исследователей приняли участие 283 человека в возрасте 18-25 лет. Испытуемые в течение суток записывали свои мысли. Секс занял одну из лидирующих позиций. Кроме того, мысли молодежи крутятся вокруг денег, сна, еды, учебы, любви, передает "Уралинформбюро".

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