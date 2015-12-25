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Морозы подстроили трамваям скользкую ловушку21 декабря в 10:44

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Вагоны того и гляди слетят с рельсов.

В Екатеринбурге из-за морозов сбился график движения трамваев. Как рассказывают горожане, им приходится делать пересадки, чтобы не застыть на остановке в ожидании вагона нужного маршрута.

В службе движения ЕТТУ "Уралинформбюро" пояснили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями скорость движения электротранспорта ограничена до 20-25 километров в час. "Это сделано для безопасности пассажиров. Состояние путей неудовлетворительное, очень скользко", - отметили там.

Попросту говоря, вагоны могут сойти с рельсов.

Кроме того, сегодня утром у гостиницы "Исеть" на трамвайной линии оборвался провод. Движение по Ленина от УПИ до Луначарского на некоторое время было остановлено.

Стоит добавить, что вчера из-за морозов также отмечались серьезные сбои в работе электротранспорта. Из-за резкого перепада температуры во многих районах города оборвались провода. Гендиректор ЕТТУ Сергей Нугаев принес извинения за неудобства.

Ранее по теме:
В морозном Екатеринбурге осталось только метро

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