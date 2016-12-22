В Перми появилось такси для собак21 декабря в 11:35
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Псов возят с хозяевами и без.
В столице Прикамья появилась служба такси для животных. Организовала ее участница движения "Антидогхантер" Лариса Кухаренко с мужем. За месяц они перевезли 40 животных.
Активисты отмечают, что в городе сложно найти водителя, готового пустить в салон животное, даже домашнее. На зоотакси же можно поехать и со своим питомцем, и с бездомным – до больницы или передержки. Если хозяин не может сопровождать любимца, отправить собаку или кота можно с сотрудником такси.
Поездка стоит от 100 рублей, передает "Уралинформбюро".
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