Псов возят с хозяевами и без.

В столице Прикамья появилась служба такси для животных. Организовала ее участница движения "Антидогхантер" Лариса Кухаренко с мужем. За месяц они перевезли 40 животных.

Активисты отмечают, что в городе сложно найти водителя, готового пустить в салон животное, даже домашнее. На зоотакси же можно поехать и со своим питомцем, и с бездомным – до больницы или передержки. Если хозяин не может сопровождать любимца, отправить собаку или кота можно с сотрудником такси.

Поездка стоит от 100 рублей, передает "Уралинформбюро".