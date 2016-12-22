По 5 тысяч им выплатят вовремя.

Пенсионерам Среднего Урала единовременную выплату в 5 тысяч рублей перечислят по графику - с 13 по 28 января 2017 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Сроки одинаковы для тех, кто получает пенсии на дому через Почту России, другие доставочные организации, а также в кредитных учреждениях. Обращаться в ПФР с каким-либо заявлением не требуется.

В фонде подчеркнули, что появившаяся в СМИ информация о задержках единовременных выплат пенсионерам не соответствует действительности. Все необходимые 221,7 миллиарда рублей заложены в бюджете.